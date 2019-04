La Ong Moas porta viveri e medicine alla Sea Eye a largo di Malta

Roma, 10 apr. (askanews) - La ong maltese Moas ha raggiunto la "Alan Kurdi" della Sea Eye che si trova al largo di Malta da diversi giorni in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare i 64 migranti che si trovano a bordo.

La Moas - come si vede dalle immagini - ha portato viveri, acqua potabile, vestiti puliti e medicinali. E sono previsti nuovi rifornimenti in giornata organizzati dalla stessa Sea Eye.

Continua intanto lo stallo europeo: al momento nessun Paese si è fatto avanti dicendosi disposto ad accogliere una parte dei migranti. L'Italia aveva accettato di far sbarcare due donne con i loro figli, ma separandole dai mariti, proposta rifiutata. "Sulla nave ci sono persone vulnerabili in precarie condizioni di salute e due bambini", ha twittato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. "Urgente garantire lo sbarco di queste persone in u porto sicuro".