Sap, promuovere digitalizzazione P.A. partendo da best practice

Roma, 10 apr. (askanews) - Promuovere la digitalizzazione della Pubblica amministrazione non solo adottando nuove tecnologie, ma anche diffondendo il modello delle tante eccellenze presenti nel nostro Paese. E' questo il messaggio che arriva dal tavolo di lavoro sul dialogo digitale tra pubbliche amministrazioni, organizzato da Sap in collaborazione con Hdrà.

Andrea Tonci, partner Ernst&Young, ha posto l'accento sui tanti buoni esempi emersi dal confronto.

"Oggi, ancora una volta, sono venute fuori delle eccellenze nel nostro Paese, nella digitalizzazione e nell'innovazione. Eccellenze che lavorano a livello locale, dalla proattività delle Regioni e dei Comuni al dialogo con la P.A. centrale.

La sfida è trovare il modo di capire quali siano stati i fattori di successo di queste esperienze, a livello di organizzazione, competenze, tecnologie utilizzate, e capire come modellizzare questi fattori di successo ed esportarli nelle altre P.A. analoghe e negli altri ecosistemi della P.A. che ne possono beneficiare".

Sulla stessa linea il sottosegretario al ministero per la Pubblica amministrazione, Mattia Fantinati.

"Noi dobbiamo aiutare a diffondere tutte quelle buone pratiche che esistono già e tutti quegli strumenti che, se diffusi in modo uniforme sul territorio nazionale, fanno capire che noi siamo veramente competitivi, riusciamo a dare un servizio più che buono a tutti i cittadini e a tutte le imprese. Dobbiamo sempre di più diffondere, sempre di più conoscere le tecnologie che esistono e sempre di più diffondere le buone pratiche perché, a livello locale, ci sono tantissimi esempi virtuosi, ci sono tantissime buone pratiche che, spesso, non vengono diffuse nel giusto modo. Quindi non si digitalizza soltanto con una legge, ma si digitalizza attraverso lo scambio di conoscenze e con tavoli come quello di oggi".

Concludendo i lavori, l'amministratore delegato di Sap Italia, Luisa Arienti, ha spiegato:

"Ritengo che la parte principale della conversazione sia avvenuta a proposito della grande necessità da parte delle pubbliche amministrazioni di colloquiare con quelle che sono le esperienze fatte dalle amministrazioni locali. Quello che è assolutamente fondamentale è che, sia la P.A. che le amministrazioni locali, capiscono e riconoscono l'esigenza di fornire dei servizi al cittadino e anche all'impresa che siano effettivamente ritagliati sulle loro esigenze, in questo particolare contesto di mercato".