Fuorisalone, a Milano il design si può affittare

Milano, 10 apr. (askanews) - Prendere il design in affitto, che siano oggetti d'arredamento o vestiti griffati. Alla design Week di Milano un'originale installazione racconta la moda che sta cambiando il lifestyle, con un focus su mobili di design, abiti, accessori firmati e opere d arte contemporanea a noleggio. Caterina Maestro, di DressYouCan. "Tutto è affittabile", ha spiegato.

È questo il concept che ha ispirato la creazione di "Rent is More", la "casa del lifestyle in affitto" presentata nel cuore del FuoriSalone, in Corso di Porta Ticinese, dove sono presenti oggetti del desiderio ritenuti sino a poco tempo fa esclusivi e poco accessibili. Gli ideatori di questa originale installazione sono tre giovani realtà italiane: Studio Apeiron, azienda di design made in Italy che ha portato in Italia l'affitto dei mobili di casa; DressYouCan, che permette di affittare abiti da cerimonia, creazioni di atelier ma anche di mettere a noleggio il proprio guardaroba; e Monshareart, startup milanese che consente a chiunque di accedere in modo molto semplice al noleggio di opere d'arte contemporanea