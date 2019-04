La magia è il nuovo tema dell'anno a Gardaland

Castelnuovo del Garda, 10 apr. (askanews) - E' la magia il tema dell'anno a Gardaland con tante sorprese, per il pubblico di grandi e piccoli si annuncia un tuffo in atmosfere entusiasmanti e da favola. La stagione di Gardaland Resort è iniziata con ottimi risultati, sia nel Parco che nell'hotellerie con tante novità tutte da scoprire e da provare: dalla nuova attrazione Foresta Incantata alla magica tematizzazione di Sequoia Magic Loop fino al nuovo show Magic Elements; dagli eventi unici come Magic Spring agli spettacolari allestimenti del Parco fino ad arrivare all'apertura - il 31 maggio - dell'attesissimo Gardaland Magic Hotel.

In vista delle vacanze di Pasqua e i ponti di Primavera si preannuncia un vero boom di presenze, con un'importante l'affluenza negli hotel di Gardaland Resort, che registrano quasi il tutto esaurito. Il 65% della clientela degli alberghi è italiana e il 35% viene dai mercati esteri europei.