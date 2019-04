Champions, Allegri: "CR7 sta bene, difficilmente finirà 0-0"

Amsterdam, 10 apr. (askanews) - "Cristiano si è allenato bene con la squadra, è a disposizione e a meno che non succeda qualcosa partirà titolare". Parola di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro l'Ajax, andata dei quarti di finale di Champions League. "L'Ajax è una squadra forte, che ha eliminato il Real e ha giocato alla pari col Bayern Monaco. Ha tecnica ed è sempre Juventus-Ajax, perché ci sono state due finali una vinta e una persa. Domani dobbiamo giocarci la semifinale, servirà una gara lucida, tecnica e sarà una gara aperta. Difficilmente questa partita finirà 0-0".

Gli ottavi verranno ricordati per la grande rimonta ma anche per il ko dell'andata. "L'errore di Madrid è stato uscire dalla partita e pensare dopo la loro traversa di aver scampato il pericolo. Poi al ritorno la squadra ha fatto una grande partita, ma non pensiamo di uscire senza fare gol e ribaltarla di nuovo a Torino. Pensiamo a porre le basi per passare il turno". Come si motiva una squadra che nelle ultime partite di andata, Real e Atletico, ha sofferto? "Le partite sono fatte di dettagli. Noi dovremo essere bravi a stare attenti ai dettagli. Servirà una bellissima prestazione e attraverso la prestazione potremo ottenere un risultato importante. Non possiamo fare una partita speculativa se no rischiamo di soccombere. Loro sono in casa, vanno a folate e diventano pericolosi, per questo bisognerà fare una partita aperta e difficilmente finirà 0-0".