La mamma di Cucchi: "terribile" testimonianza di Tedesco

Roma, 9 apr. (askanews) - "Terribile, Myrta ti dico che il corpo di Stefano già aveva parlato, perché le fratture, le botte, già uno si era fatto un quadro di quello che era successo, ma sentirlo raccontare e sentire la pena, la sofferenza di tuo figlio in quel momento è una cosa terribile, stanotte non ho dormito": così - intervistata da Myrta Merlino a L'aria che Tira - Rita Cucchi, madre di Stefano, morto nell'ottobre 2009 mentre era in custodia cautelare, il giorno dopo che il superteste e imputato del processo Cucchi, il vice-brigadiere Francesco Tedesco, ha raccontato davanti alla Corte d'Assise di Roma come il geometra romano sia stato picchiato dai colleghi la notte dell'arresto con calci e pugni in faccia.