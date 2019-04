Agguato in pieno giorno a Napoli, nonno ucciso davanti al nipote

Napoli, 9 apr. (askanews) - Sparatoria in pieno giorno davanti a una scuola di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, rione Villa, da tempo teatro di una faida di camorra tra i clan Rinaldi e Mazzarella.

Un uomo di 57 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti agli occhi del nipotino che stava accompagnando a scuola, rimasto miracolosamente illeso. Ferito invece il figlio della vittima, papà del bambino, che gli inquirenti ritengono il probabile vero obiettivo dei killer.

La vittima è Luigi Mignano, con diversi precedenti per estorsione, droga e associazione mafiosa, considerato vicino al clan Rinaldi, egemone della zona e da tempo in guerra con i Mazzarella per il predominio del territorio, mentre il figlio Pasquale di 32 anni, colpito alle gambe e trasportato in ospedale al Loreto mare, è incensurato.

Nel momento della sparatoria c'erano diversi bambini che stavano entrando a scuola accompagnati dai genitori. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sulla strada, accanto al cadavere coperto da un lenzuolo, è rimasto - quasi come un simbolo - lo zainetto rosso di spiderman del bimbo, coinvolto suo malgrado nell'omicidio del nonno.

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. I due uomini, in compagnia del piccolo, sono stati raggiunti da due sicari in sella a uno scooter nero che hanno scaricato su di loro una vera e propria pioggia di proiettili. Solo per un caso il bambino è uscito dall'agguato senza un graffio e nessun altro dei ragazzini e delle persone presenti è stato raggiunto dai proiettili.