Conte: firmerò un decreto per la centrale di progettazione

Roma, 9 apr. (askanews) - "Fra qualche ora firmerò un decreto per dare avvio alla centrale di progettazione, con la quale mettere una pattuglia di ingegneri e architetti a disposizione di tutti gli enti locali, soprattutto dei più piccoli". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Fiera a Milano-Rho per l'inaugurazione del Salone del mobile 2019.

La centrale di progettazione, ha spiegato Conte, servirà agli enti locali "che hanno difficoltà nella progettazione e hanno bisogno di essere assistiti e di essere guidati dalla fase di progettazione fino alla fase di esecuzione".