Vasta operazione anti 'ndrangheta, colpito clan dei piscopisani

Houseboat, viaggiare "slow" tra le isole della laguna veneta

Venezia, 8 apr. (askanews) - Un viaggio alla scoperta delle "isole minori" della laguna veneta: Vignole, Sant'Erasmo, Burano e Mazzorbo. Si salpa in barca. Il ritmo di navigazione è lento, per assaporare con calma il paesaggio, nel rispetto dell'ambiente e della fauna locale. Il turismo fluviale in barca è già molto diffuso in Europa e in particolare in Francia e in Olanda. Ma negli ultimi anni ...