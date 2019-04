Occupy Hong Kong: condannati 9 attivisti della protesta

Hong Kong, 9 apr. (askanews) - Nove attivisti filodemocratici di Hong Kong sono stati riconosciuti colpevoli di disturbo della quiete pubblica per il loro coinvolgimento nelle proteste di piazza per rivendicare una maggiore autonomia dalla Cina dell'ex colonia britannica.

Tra loro ci sono tre attivisti che sono considerati i volti del movimento filodemocratico di Hong Kong. Rischiano fino a sette anni di carcere per il loro ruolo nella Rivoluzione degli Ombrelli del 2014. Cinque anni fa, migliaia di persone scesero in piazza per rivendicare il diritto di Hong Kong di scegliere il suo leader.

Tra i condannati c'è l'"Occupy trio" (Il terzetto di occupazione), formato dal professore di sociologia Chan Kin-man, dal professore di diritto Benny Tai e il ministro battista Chu Yiu-ming.