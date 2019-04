Philip Morris alla Design Week con progetto Iqos World Revealed

Milano, 8 apr. (askanews) - Un invito a immaginare un nuovo futuro e inedite possibilità. E' il senso del progetto espositivo Iqos World Revealed realizzato in occasione della Design Week dall'artista britannico Alex Chinneck presso lo Spazio 400 all'interno dell'Opificio 31, per celebrare le nuove prospettive che apre per i fumatori il prodotto smoke free di Philip Morris. Il senso del progetto nelle parole di Daniel Cuevas, Head of RRP Development, Philip Morris Italia: "La vera ragione è che il mondo del design e degli artisti è un mondo chiaramente all'avanguardia e aperta alle innovazioni e alle trasformazione. E noi come sapete stiamo provando a trasformare la nostra azienda, stiamo puntando su una trasformazione industriale molto importante. Ma il nostro obiettivo è anche quello di trasformare la società puntando su prodotti senza fumo".

Il progetto vede protagonista l'architettura dell'intero edificio. All'esterno l'artista ricrea una facciata totalmente nuova che sembra "aprirsi" in una delle sue estremità attraverso una zip. Gli spazi interni, invece, sono caratterizzati da "aperture" inaspettate nel pavimento in cemento e nelle pareti in pietra. Il simbolo della zip si rivela così il tratto distintivo del progetto, l'espediente attraverso cui l'artista dà origine a una serie di fenditure surreali da cui si propaga una luce eterea e impalpabile. L'artista Alex Chinneck: "Mi piace realizzare opere d'arte di grande fruibilità anche a livello concettuale affinché il maggior numero di persona possa comprenderle e apprezzarle. In questo caso l'opera è il frutto di un dialogo con il brand Iqos e il concetto di immaginare il futuro in modo nuovo e positivo".