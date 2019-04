"Rondini al Guinzaglio", online il nuovo video di Ultimo

La nuova vita di Totò Cuffaro, da politico a produttore di vini

Milano, 8 apr. (askanews) - Dalla politica all'attività di viticoltore, passando per la detenzione a Rebibbia È la parabola inversa di Totò Cuffaro, governatore della Sicilia dal 2001 al 2008, finito in carcere nel 2011 per favoreggiamento mafioso e rivelazione del segreto istruttorio. Condannato a 7 anni in via definitiva, è uscito di prigione in anticipo nel 2015; da allora è diventato un ...