Vinitaly, Paolo Rossi presenta "Dal Campo alla tavola"

Verona, 8 apr. (askanews) - "Dal campo - ha spiegato l'ex goleador - per io nasco dai campi. I miei nonni avevano i campi e la passione per il vino e' una passione antica. Sono produttore di vino da 15 anni e questa è un'idea un po' diversa che vuole rappresentare un po' tutte le eccellenze dei vini italiani con il mio Brand Pablito. Mi è piaciuta l'idea di rappresentare un po' le tipologie che più ci connotano nel mondo. E attraverso il marchio spero di promozionarlo in un certo modo. Abbiamo una grande qualità di vini in Italia, siamo tra i più grandi produttori al mondo e l'idea di associare non solo una tipologia di vino regionale. Siamo partiti con quattro vini: Amarone, brunello, barolo e un prosecco, ma contiamo nel tempo di allargare la gamma e rappresentare molti altri vini", ha concluso.