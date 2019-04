Ambiente, a Verona una giornata per un mare senza plastica

Verona, 8 apr. (askanews) - Si stima che nel giro di pochi anni, entro il 2050, negli oceani ci saranno più bottiglie di plastica che pesci, in termini di peso. Si è parlato di plastica che riempie il Pianeta e i suoi oceani nell'ultima tappa a Verona domenica 7 aprile della festa di NaturaSì 'Gente che ci crede' con il presidente di NaturaSì, Fabio Brescacin, che ha lanciato con Legambiente il progetto 'Plastic Free'.

"In realtà il tema è "gente che ci crede insieme". Noi facciamo delle proposte poi è il consumatore che decide, se decide di non usare la plastica noi offriamo delle alternative. La più significativa è stata l'eliminazione delle bottiglie in plastica per l acqua. Abbiamo montato un erogatore con un filtro che purifica l acqua".

A puntare l'attenzione sul pericolo plastica a Verona, fra gli altri, anche l'esploratore Alex Bellini, appena tornato dalla navigazione del Gange, il quinto fiume più inquinato al mondo: "La volontà di navigare i dieci fiumi più inquinati di plastica al mondo nasce dalla necessità di risvegliare lo spirito delle persone su un argomento che ormai riguarda tutti, che è molto urgente e nessuno è escluso.

Non esiste un piano B così come non esiste un pianeta B. Dobbiamo necessariamente ritrovare una convivenza civile con questo prodotto che è molto utile e talvolta lo confondiamo come rifiuto ma che rifiuto non è".

Con il tema plastica si è conclusa, così, a Verona, la festa di NaturaSì che in cinque tappe in cinque piazze italiane ha affrontato i grandi temi della sostenibilità ambientale. "Abbiamo fatto tappe diverse - ha ricordato Brescacin - A Napoli abbiamo fatto la tappa sulla legalità e il giusto prezzo, bellissima, con delle comunità locali.

Abbiamo fatto un tema sui cambiamenti climatici. Ma aldilà dei contenuti, il tema è condividere questi contenuti. Io credo che ognuno di noi può fare un piccolo cambiamento e la somma dei piccoli cambiamenti porta a grandi cambiamenti".

"Gente che ci crede" è partito da Milano il 7 marzo, per passare poi da Napoli, Firenze e Roma, prima del gran finale domenica nella città veneta.