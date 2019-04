In Libia continua l'avanzata di Haftar, 35 vittime negli scontri

Le star di 'Avengers: endgame' e Disney insieme per i bambini

Anaheim, 8 apr. (askanews) - Le star di "Avengers: Endgame" hanno lanciato dal Disneyland Resort ad Anaheim, in California, "Avengers Universe Unites", un evento di beneficenza per supportare Disney Team of Heroes (iniziativa filantropica di The Walt Disney Company) con l'obiettivo di dare conforto e sostegno a bambini gravemente malati di tutto il mondo. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, ...