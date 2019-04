Messico, allo zoo di Chapultepec una nuova star: la baby giraffa

Roma, 6 apr. (askanews) - Non ha ancora un nome, ma è già diventata la star dello zoo di Chapultepec, in Messico. E' una baby giraffa, di appena un mese, un segnale - per lo zoo - del benessere degli animali in questo ambiente e dell'ottimo lavoro svolto dai veterinari.

La baby giraffa è nata il 2 marzo scorso. È già altissima per la sua età, attiva e gioiosa. E i visitatori già impazzano per vederla.