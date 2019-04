Sold-out a Milano per Ex-Otago: i nostri live una grande festa

Roma, 6 apr. (askanews) - Tutto esaurito al Fabrique di Milano per "Cosa fai questa notte?Tour 2019", il nuovo viaggio live degli Ex-Otago, prodotto da Magellano Concerti, che li sta portando in giro per l Italia sui palchi dei più importanti club e teatri, dopo la partecipazione a Sanremo, l'album Corochinato e il film documentario Siamo come Genova.

Uno show di quasi due ore a cui hanno lavorato intensamente al fianco di Carlo Zoratti, art director che ha curato la direzione artistica e i visual che muovono lo show. Il tour prosegue a Senigallia (6/4), Bologna (9/4), Roma (10/4) e Bari (12/4). La band tornerà a Milano il 27/6 per il Tuborg Open Fest (Ippodromo San Siro).