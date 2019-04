Banche, Garavaglia: questione rimborsi risolta al 90%

Cernobbio (CO), 6 apr. (askanews) - La questione dei rimborsi ai risparmiatori truffati "al 90% è risolta". Lo ha dichiarato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, interpellato a margine del workshop Ambrosetti. "Poi è evidente - ha sottolineato - che lo sblocco automatico per i redditi più bassi, per chi ha messo la liquidazione per esempio, ci sta tutto. Poi ci sta anche che uno che ha messo mezzo milione di euro deve essere sottoposto a un minimo di verifica, però questo è normale".