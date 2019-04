Garavaglia: industriali contro Quota 100? Popolo vota, la voleva

Cernobbio (Co), 6 apr. (askanews) - "Il popolo vota, lo voleva e noi facciamo quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, come è giusto fare". Così il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha commentato le critiche giunte dagli industriali del nord, con il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che ha chiesto la sospensione di Quota 100. "Oltretutto - ha proseguito Garavaglia, parlando a margine del workshop Ambrosetti - è una libertà di scelta, nessuno è obbligato, se uno vuole andare in pensione a 67 anni è libero di farlo".

Il dialogo con gli imprenditori, ha sottolineato, "è sempre attivo e valido, in particolare da lombardo con Assolombarda ci si trova spesso, tant'è che una delle proposte più importanti inserite nel Dl crescita, la revisione dell'Ires, l'abbiamo di fatto concordata con loro".