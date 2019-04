Torre Maura, Salvini: obiettivo zero campi rom entro fine mandato

Genova, 6 apr. (askanews) - "L'obiettivo è zero campi rom. Fondi per le periferie il ministero dell'Interno ne ha stanziati a milioni. L'obiettivo è entro la fine del mandato zero campi rom, ovunque da nord a sud, come in tutti gli altri Paesi europei". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando a Genova la vicenda di Torre Maura a Roma.