Venezuela, Guaidò tra i suoi sostenitori per l'Operazione Libertà

Roma, 6 apr. (askanews) - Il leader dell'opposizione e autoproclamato presidente del Venezuela Juan Guaidò ha incontrato i suoi sostenitori alla vigilia del lancio di quella che è stata già battezzata "Operazione Libertà" contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

"Loro (il governo Maduro) hanno mandato ad uccidere - si deve dire così - i cittadini chiedono acqua ed elettricità, chiedono servizi di base", dice Guaidò acclamato dalla folla.

"E oggi in Venezuela, stiamo parlando di mancanza di elettricità e di acqua, e questa è una tragedia per un Paese che possiede le più grandi riserve di petrolio al mondo. È una ingiustizia per noi concittadini e noi non la tollereremo più".

"Il governo di Maduro è solamente un piccolo gruppo di persone che sequestra il potere e i simboli del potere, un piccolo gruppo che crede che i palazzi governativi li facciano diventare presidenti e quindi da rispettare".