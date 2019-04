Liberato Sergio Zanotti, italiano rapito in Siria nel 2016

Milano, 5 apr. (askanews) - È stato liberato Sergio Zanotti, imprenditore italiano rapito in Siria nel 2016. Lo ha annunciato il primo ministro Conte sottolineando che "appare in buone condizioni generali e tra qualche ora rientrerà in Italia, a Roma".

L'imprenditore era scomparso per poi riapparire in un video che lo mostrava nelle mani dei rapitori e in cui diceva di essere sotto sequestro da 7 mesi.

La sua liberazione è avvenuta secondo quanto detto da Conte "a conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica, condotta in maniera sinergica".