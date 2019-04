Il ritorno di Alessandra Ferri alla Scala, l'étoile in sala prove

Milano, 5 apr. (askanews) - Alessandra Ferri torna a ballare al Teatro alla Scala di Milano per la prima italiana del pluripremiato "Woolf Works", opera di Wayne Mc Gregor, in scena dal 7 al 20 aprile. Nelle immagini l'Étoile in una sala prove del tempio della danza italiana insieme con il Principal Dancer del Royal Ballet di Londra, il genovese Federico Bonelli e il Corpo di Ballo del Teatro.

L'opera, ispirata ai romanzi della grande scrittrice britannica Virginia Woolf, è presentato per la prima volta in Italia. All'estero ha avuto grande successo, Wayne McGregor ha anche vinto il "Critics Circle Award" per la migliore coreografia classica e il suo secondo Olivier Award come "Best New Dance Production".