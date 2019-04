Virginia Raggi: i romani hanno bisogno anche di buone notizie

Roma, 5 apr. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi visita il mercato di Portonaccio e spiega che i romani hanno bisogno anche di buone notizie.

Le notizie cattive non mancano: le periferie esplodono, a Torre Maura gli abitanti istigati da Casapound continuano a contestare violentemente la presenza di un gruppo di 70 rom; la raccolta dell'immondizia è aleatoria, e la metro A continua incredibilmente ad essere interrotta con le tre stazioni del centro storico Spagna, Barberini e Repubblica sempre chiuse.

La sindaca però promette, ci saranno presto nuovi mezzi: "Ancora un'altra bella notizia che voglio darvi, fra poco arriveranno nuovi autobus, ricordiamo i 38 che sono già stati messi in strada e che hanno ripristinato linee che non esistevano più. Ne stanno arrivando altri 70 in affitto e probabilmente molto prima della fine dell'anno concluderemo la prima tranche d'acquisto dei 227, autobus nuovi che vengono costruiti per noi".

"Vi ricordo che secondo me da oggi dovremmo sentirci tutti più leggeri perché con la chiusura della gestione commissariale nel 2021 possiamo lasciare ai romani un'eredità positiva e non il solito debito che gravava sulle nostre spalle" aggiunge Raggi. "Questa è una cosa sulla quale dovremmo porre l'accento perché i romani hanno bisogno di notizie positive e questa lo è. Un pezzetto per volta stiamo riportando tante cose a funzionare. C'è ancora tanto da fare? Sì, però tanto è è stato fatto e tanto faremo e continueremo a presentarlo in questi giorni".