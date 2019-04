Muhammad Ali, nuovo singolo di Mengoni dedicato al mitico pugile

Roma, 5 apr. (askanews) - Si intitola "Muhammad Ali", il nuovo singolo di Marco Mengoni, di cui viene diffuso anche il videoclip, estratto da "Atlantico", l'ultimo album di inediti recentemente certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music.

Una dedica al mitico pugile e un invito a prenderlo come riferimento. Muhammad Ali è la citazione di un'icona, per ambire a fortificarci e a trasformare ogni problema in una grande opportunità.

Il video, firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per Younuts!, è girato nel sito protetto dello splendido borgo di Ronciglione. Dopo i numerosi viaggi per il mondo, Mengoni ha sentito l'esigenza di ritornare alle sue origini, tornando tra le strade e la gente della sua città. Fin dalle prime note, ha immaginato questo brano scandito dal ritmo e dal suono festoso e solenne di una banda e proprio per questo, così come per la presentazione dell'album alla stazione Centrale di Milano, nel videoclip ha scelto di essere accompagnato dalla Banda Musicale Alceo Cantiani di Ronciglione.