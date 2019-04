miart, Intesa Sanpaolo presenta gli Spazi immensi di Paolo Bini

Milano, 5 apr. (askanews) - Pitture che vogliono andare al di là, in molti sensi. Ruota intorno a questa idea la mostra "Spazi immensi" di Paolo Bini, che Intesa Sanpaolo, main partner della fiera, ha scelto di presentare a miart come manifestazione concreta del proprio Progetto Cultura. Abbiamo incontrato l'artista, già vincitore del Premio Cairo.

"Ho lavorato sulla possibilità di mettere insieme cinque dipinti - ha spiegato Paolo Bini ad askanews - che esemplificano la mia ricerca pittorica e nel farli dialogare in uno spazio molto grande, molto arioso, mettendo insieme il discorso sulla luce, sul colore, su un'idea di paesaggio astratto che proviene da un'idea di percezione fisica, di geografie attraversate".

Il tutto con la tecnica dei nastri carta che attraversano la superficie della tela, a loro modo ampliandola e puntando, nelle parole di Bini a creare "percorsi spirituali".

"La necessità - ha aggiunto l'artista - è proprio quella di creare, seppur con un lavoro astratto, un'altra dimensione, e in fatti la mostra si chiama spazi immensi, proprio perché in un quadrato o in un rettangolo nascono delle nuove prefigurazioni verso qualcosa che prima non esisteva".