Salvini promette: grande incontro sovranista sarà a maggio

Parigi, 5 apr. (askanews) - Matteo Salvini continua a cercare sponde per una grande alleanza sovranista in vista delle elezioni europee del 26 maggio. A parigi per il G7 dei ministri degli Esteri, il vicepremier leader della Lega ha incontrato la leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen. L'incontro non era aperto alla stampa; Le Pen però ha ritwittato una foto insieme a Salvini, promettendo di essere "pronta a vincere le elezioni" con lui: "Stiamo preparando un grande evento per l'Europa dei prossimi 30 anni, a maggio, in Italia, dove inviteremo tutti i movimenti europei alternativi alla gestione socialista-popolare degli ultimi anni, e quindi sarà la prima volta per un evento che coinvolgerà almeno 15/20 paesi europei".

Il ministro dell'Interno ha rimandato al mittente le speculazioni di stampa secondo cui i leader dei maggiori partiti sovranisti come il premier ungherese Viktor Orban e l'uomo forte della Polonia, Jaroslaw Kaczinsky, avrebbero rifiutato il suo invito per lunedì 8 aprile a Milano. Ci sarà invece il leader della nuova destra tedesca, l'Alternativa per la Germania.

"Leggevo col sorriso le fake news di queste ore sulla Le Pen, sugli austriaci, sui tedeschi, su Orban. Lunedì abbiamo una riunione scelta a quattro, con quattro movimenti di quattro famiglie politiche diverse, e a maggio illustreremo la nostra Europa" ha detto Salvini.

Ma costruire questo grande schieramento non sarà semplice. Matteo Salvini vuole assumere il ruolo di leader egemone, perché nel gruppo della destra della futura Eurocamera, la Lega sarà probabilmente il partito con più seggi. Marine Le Pen però non vuole farsi scavalcare, e per esempio il premier ungherese Viktor Orban non vuole abbandonare il gruppo dei Popolari in cui il suo partito Fidesz ancora siede.