Naviglio Rosso, imbottigliato primo vino made in Milano

Milano, 5 apr. (askanews) - E' un rosso, naturalmente dedicato al Naviglio, il primo vino imbottigliato a Milano, in quella Cantina Urbana aperta sei mesi fa proprio nel cuore del capoluogo lombardo su iniziativa di Michele Rimpici. Prodotto in 2.500 bottiglie, il Naviglio Rosso è ottenuto dal vitigno autoctono croatina, presente soprattutto nell'Oltrepò Pavese, con un pizzico di Barbera e inutile dirlo si sposa alla perfezione con i piatti più autentici della cucina meneghina, risotto alla milanese e ossobuco. Ci sarà anche un Naviglio bianco da sorseggiare, ma per quello occorre ancora qualche settimana perchè dovrà proseguire la sua maturazione in barrique.

In occasione del primo imbottigliamento made in Milano è stato ufficialmente presentato al pubblico il Wine Collective Club, una community di appassionati di enogastronomia fortemente voluta dall'ideatore di Cantina Urbana, Michele Rimpici.