Brexit, Murales sulla May nel centro di Milano: l'autore è Tvboy

Milano, 5 apr. (askanews) - Lo street artist siciliano TVBOY è tornato a "colpire" nel centro di Milano nella notte tra il 4 e il 5 aprile 2019 realizzando tre murales che toccano temi di grande interesse nazionale e internazionale: la legittima difesa, le recenti polemiche tra Dolce e Gabbana e la Cina e, soprattutto, la Brexit.

Per quest'ultimo caso in particolare, il 12 aprile 2019, termine ultimo per la Brexit, è vicino e in assenza di un accordo, il "no deal" cioé l'addio all'Europa senza un accordo, diventa un ipotesi sempre più concreta, che secondo gli oppositori dell uscita della Gran Bretagna dall Unione Europea, potrebbe avere pesanti conseguenze sul piano economico. Il murales intitolato "May I leave?" e realizzato in via Tortona, che nella sua didascalia cita i versi della celebre "Should I stay or should I go" - fa sapere in una nota lo street artist - pone l accento proprio sullo stato di grande confusione in cui versa il Parlamento e l Inghilterra stessa, mentre ci si appresta ad archiviare, volenti o nolenti, l esperienza europea.