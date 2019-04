A Torino "Se mi vuoi bene", il nuovo film di Brizzi con Bisio

Torino, 5 apr. (askanews) - Si intitola "Se mi vuoi bene" il nuovo film che Fausto Brizzi sta girando a Torino. Prodotto da Eliseo Cinema di Luca Barbareschi, il film è tratto dall'omonimo best-seller del regista ed è girato nel capoluogo piemontese con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Le riprese termineranno il 18 aprile.

Protagonista del film è Claudio Bisio, avvocato di successo, che, caduto in depressione, tenta maldestramente il suicidio. A traghettarlo fuori dalla palude emotiva in cui si è cacciato è Sergio Rubini, proprietario di un eccentrico negozio.

Il regista Fausto Brizzi: "È la storia di un uomo che decide di fare del bene a tutti i suoi amici e alle persone a cui tiene. Si dà proprio delle missioni, cerca di identificare un piano di battaglia per ognuno, per risolvere i loro problemi. E immancabilmente gli distrugge al vita. E ciò che lui pensava essere bene si rivela un boomerang micidiale. Lui devasta le vite di tutte le persone che gli sono accanto. Ovviamente per interpretare questo cialtrone ho chiamato Claudio Bisio".

Bisio, fan della prima ora del best seller di Brizzi, ha raccontato che dopo aver letto "Se mi vuoi bene" si è subito proposto come protagonista, quando ancora non c'era neanche l'idea di farne un film: "Come attore e come spettatore ciò che mi piace di più è ridere per poi arrivare ad emozionarsi. Ringrazio Fausto, perché il mio è un personaggio bellissimo".

Nel cast ci sono anche Lucia Ocone, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi, Maria Amelia Monti, Flavio Insinna e il debuttante, come attore, Memo Remigi.

Per Brizzi è stato difficile tradire un po' il romanzo e tagliare alcuni personaggi per farne un adattamento cinematografico: "Il tradimento più grande è che il libro è ambientato a Roma, e il film è ambientato a Torino, una città dove il libro ha preso una nuova vita. Questo luogo un po' francese che è il negozio delle chiacchiere nelle viette del centro di Torino è molto più naturale che a Roma".

Il film uscirà nelle sale a ottobre, distribuito da Medusa.