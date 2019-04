Salvini: M5S? Polemiche inesistenti ma serve marcia in più

Roma, 5 apr. (askanews) - "Non ho tempo da perdere in polemiche inesistenti. Non ho mai chiesta mezza poltrona in più, mezzo sottosegretario in più, semmai è un problema di chi lo pone". Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, a proposito delle tensioni con Luigi Di Maio e il M5s per il quale la Lega sarebbe abbagliata dal potere.

"Andiamo avanti con la nostra squadra. Sicuramente chiediamo al governo una marcia in più, chiediamo dei sì - dice Salvini dal G7 dei ministri degli Interni a Parigi - l'Italia ha bisogno di sì, di cantieri, di treni, di porti. L'Italia del 'no' al mondo non piace, c'è bisogno di un governo che faccia bene e faccia in fretta".