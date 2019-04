Salvini: soluzione armata in Libia devastante, acqua sul fuoco

Roma, 5 apr. (askanews) - "Sulla Libia sono molto preoccupato: sono in aggiornamento ora per ora con i nostri Servizi e l'Intelligence. Bisogna gettare acqua sul fuoco e non benzina: non vorrei che qualcuno per interessi economici e commerciali stesse invogliando a una soluzione armata, che sarebbe devastante. Ogni riferimento a chi c'è dietro Haftar è puramente casuale". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del vertice del G7 dei ministri degli Interni a Parigi.

"In questo momento - ha aggiunto - la soluzione armata e le truppe militari non servono a risolvere il problema, da chiunque siano sponsorizzate. Ci si è detto che tutti faranno il possibile per pacificare. Ho avuto questa mattina un bilaterale con l'amministrazione americana, con il Dipartimento di Stato americano, che ha ribadito che è sull'Italia che si fa affidamento per la stabilità dell'area".