Mattarella: "Nato è un insuperato baluardo di pace e di dialogo"

Roma, 4 apr. (askanews) - Una ragionata e appassionata difesa dei valori dell'Alleanza Atlantica e del multilateralismo che hanno consentito alle società provate e devastate dalla Seconda Guerra Mondiale di svilupparsi, raggiungere il benessere e diventare aperte e democratiche: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l'importanza della Nato e dei trattati internazionali incontrando al Quirinale alcune scolaresche delle Scuole secondarie di secondo grado, in occasione del LXX anniversario dell'Alleanza.

"Il trattato dell'Alleanza Atlantica è stato firmato il 4 aprile del 1949 e nei suoi obiettivi indica la pace, la libertà la democrazia e la prevalenza del diritto sulla forza.E ha contribuito fortemente a mantenere la pace nel mondo in questi decenni".

La Nato, ha insistito Mattarella, è "un'alleanza che ha costituito e costituisce un insuperato baluardo di pace in tutta l'area europea e dell'Atlantico del Nord. Il presidente ha ricordato l'importanza dei trattati internazionali in generale per garantire pace e stabilità.

"I Trattati internazionali sono uno strumento prezioso, lo sono sempre stati, e lo sono particolarmente adesso, anche quelli bilaterali, perchè rappresentano e realizzano un tessuto di regole comuni, di impegni vicendevoli ed evitano dei rapporti internazionali scomposti in cui prevale la legge del più forte, perciò è fondamentale avere regole".

Infine, Mattarella ha parlato dei trattati "che danno vita a organismi internazionali globali, generali, a cui aderiscono una maggioranza di Stati o quasi tutti gli Stati del mondo, prima di tutto quello dell'Onu.

"Le Nazioni Unite sono l'organismo che con tutti i

suoi limiti, lacune e difficoltà, garantisce un foro

internazionale, una sede in cui si incontrano tutti gli Stati del mondo, in cui ci si confronta su crisi, divergenze, contrasti". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro al Quirinale con alcune scolaresche delle Scuole secondarie di secondo grado.

L'Onu, ha spiegato il Capo dello Stato agli studenti, "ha molte

articolazioni, come la Fao, che ha sede a Roma e si occupa di

combattere la fame nelle parti più povere del mondo con grandi

risultati".