Guazzone: Festival dei giovani luogo di confronto che dà speranza

Roma, apr. (askanews) - Ai microfoni di askanews Fulvia Guazzone, imprenditrice di Noisiamofuturo e ideatrice del Festival dei Giovani, parla delle aspettative per la quarta edizione dell'appuntamento di Gaeta.

"Questa edizione è veramente dedicata all'emersione di tutto ciò che è il mondo giovanile. Noi abbiamo sempre detto che il Festival dei Giovani è un luogo di ascolto, quest'anno diciamo che è un luogo di emersione di idee, progetti, valori, talenti e anche problemi dei giovani. Quindi ci confronteremo, per dare insomma una speranza a questi ragazzi. E dare un supporto, perchè io dico sempre che questa è una generazione incredibilmente capace e deve solo prenderne consapevolezza. E' arrivata anche la lettera del presidente della Repubblica, che dice fondamentalmente che crede in questi giovani e in questa iniziativa. Quindi, confortati da questo tipo di supporto e apprezzamento siamo ancora più determinati a far crescere questa iniziativa".