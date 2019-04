Il rapper sardo En?gma torna con l'abum Booriana

Milano, 4 apr. (askanews) - Dalla Sardegna con passione e grinta. Il rapper En?gma esce con Booriana il nuovo album, il nono della sua carriera, un titolo forte che l'Mc definisce il disco della sua maturità.

"Volevamo esprimere attraverso questo titolo quella che è una specie di tempesta perfetta dal punto di vista musicale dove i gusti miei e quelli di Kaizèn si sono incontrati per trovare qualcosa di totalmente unico e originale dal punto di vista lirico, rappresenta la purificazione che è tipica del passaggio successivo la pioggia".

In Booriana scompaiono del tutto le produzioni esterne e l'artista sardo firma a quattro mani assieme a Kaizèn tutti i beat. "Volevamo ancora di più consolidare il nostro sodalizio, sposando i nostri background musicali, En?gma viene dal grunge e dall'elettronica io vengo dal cantautorato internazionale e dall'hard rock e questo disco a livello musicale è la sintesi dei nostri percorsi musicali e dei nostri gusti".

Nel disco ci sono molte importanti collaborazioni tra queste Shade, Emis Killa, Ghemon e Inoki. "È stato un onore ospitare nel disco artisti così diversi tra loro".

Gran parte del lavoro per questo album è stato fatto in Sardegna: "Il nostro attaccamento alla terra è qualcosa di innato e abbiamo scelto Olbia che è la nostra città natale come quartier generale perchè abbiamo trovato lì la nostra serenità e la libertà di creare e il nostro essere a 360° con quel tipo di tranquillità. Per creare qualcosa di straordinario non c'è bisogno di una vita fuori dall'ordinario, si può vivere in modo semplice e tirare fuori cose pazzesche"

En?gma sarà in tour con due date ad aprile a Roma e Milano poi sarà in giro per l'Italia.