Intesa Sanpaolo-Federlegno, un miliardo per innovare la filiera

Milano, 4 apr. (askanews) - Un plafond da un miliardo di euro per supportare le aziende del legno-arredo in progetti di innovazione ed economia circolare. E' il contenuto dell'accordo siglato a Milano da Intesa Sanpaolo e FederlegnoArredo per sostenere le imprese che hanno al centro un modello di sviluppo sostenibile della filiera. Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: "Mettiamo a disposizione un miliardo per il credito e lo mettiamo a disposizione su diverse soluzioni. Cominciando dagli investimenti in tecnologia passando per gli aspetti della circular economy".

Un accordo che segue quello siglato a fine 2018 per far fronte alle calamità naturali che hanno colpito il Nord-Est, causando l'abbattimento di oltre 15 milioni di alberi. Servirà per individuare soluzioni concrete per l'accesso al credito dell'intera filiera. Come sottolinea Sebastiano Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo: "Le imprese devono trovare capitale per crescere. Il credito agevolato aiuterà tantisismo le imprese a crescere per l'estero. Adesso bisogna solo metterlo a terra e diffonderlo sul territorio"

Il settore gioca un ruolo di primo piano per il sistema Paese. Come emerge dall'analisi 'L'industria italiana del mobile fra tradizione e innovazione', sono 18.600 le imprese, oltre 130mila gli occupati per un fatturato da 23 miliardi di euro. Lo spiega Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo: "Il mobile è un pilastro del nostro made in Italy, un punto di forza importantissimo. Il quarto settore per avanzo commerciale con sette miliardi e seicento milioni di avanzo. A livello mondiale, se ci posizioniamo sull'alto di gamma, siamo i terzi al mondo dopo la Germania e la Cina. Il settore sta avendo una trasformazione fortissima, puntando sempre più sull'alto di gamma. Nei prodotti di fascia bassa abbiamo perso moltissimo, nei prodotti alto di gamma conquistiamo quote di mercato, siamo forti e il marchio italiano è apprezzato nell'ambito dell'Italian style".

Con ampie prospettive di crescita. "Vediamo a livello mondiale una crescita di sei miliardi di euro; per l'Italia la possibilità di prendere 700 milioni di questi sei miliardi. Bisogna continuare a investire sulla ricerca e sulla qualità dei prodotti e continuare a rafforzare questo posizionamento". I principali mercati di sbocco ad alto potenziale sono Stati Uniti d'America e Cina.