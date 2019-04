Torre Maura, ragazzino di 15 anni sfida Casapound

Torre Maura, 4 apr. (askanews) - È diventato in poco tempo virale il video in cui un ragazzino di 15 anni ha tenuto testa ai militanti di Casapound a Torre Maura, alle porte di Roma, teatro mercoledì 3 aprile 2019 di una violenta protesta contro l'arrivo di circa 75 rom che il Comune aveva destinato al centro "Savi" in via dei Codirossoni, fomentata proprio dal gruppo di ultradestra.

"Secondo me nessuno dev'essere lasciato indietro - ha detto il ragazzino, sfidando apertamente la posizione dei militanti di Casapound - né italiani, né rom, né africani, né qualsiasi tipo di persona. Il mio problema non è chi mi svaligia casa ma il fatto che mi svaligiano casa. Non è che se mi svaligia casa un Rom tutti gli devono andare contro però se mi svaligia casa un italiano, ci si può pure passare sopra, questa cosa che si va sempre contro la minoranza a me non sta bene".

"Tu hai solo 15 anni - ha replicato uno dei manifestanti - sei uno su 100, siete 10 su 1000".

"Io non mi faccio spingere dalle cose vostre per prendere voti - ha ribattuto sicuro di sé il ragazzino - poteva venire qualsiasi partito a fare bella figura. Io non sono di nessuna fazione politica: io sono di Torre Maura".

Video da Twitter.