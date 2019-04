LVenture porta all'Investor Night sei startup pronte allo scaleup

Milano, 4 apr. (askanews) - Far incontrare startup e investitori, per far scoccare tra loro la giusta scintilla. Si è chiusa negli spazi del Milano Luiss Hub la terza edizione dell'Investor Night di LVenture Group. Sei le startup sul palco che hanno presentato i loro progetti di crescita ad una platea di cento investitori. Luigi Capello, amministratore delegato di LVenture Group: "Prendiamo le startup più promettenti, anche a livelli diversi, e le portiamo davanti ad una pletora di 100 investitori. Le startup devono fare fundraising: hanno bisogno della benzina per fare l'ulteriore passaggio, vendere di più, fare più struttura e poter fare, come si dice in gergo, lo scaleup".

Imprese che esplorano il mercato degli e-sport e dell'analisi dei Big Data, che sviluppano device dell'Internet of Things e soluzioni innovative nel campo della salute e del turismo. Gec, Epcura e Dive Circle solo le startup più giovani che hanno in corso round di investimento fino a 1 milione di euro. Big Profiles, Filo e Manet le senior, alla ricerca di risorse fino a 5 milioni di euro.

"Queste startup che sono state presentate sono tutte su una retta di crescita molto importante. Come venture capital il nostro obiettivo è fare soldi, ma ricordiamoci che è un business sostenibile: creiamo posti di lavoro, oltre 1.300, con risorse finanziarie private. Pensiamo sempre a un concetto di redditività, ma non bisogna dimenticarsi un concetto di ricaduta, di distribuzione della ricchezza sul territorio".

Un mercato che è pronto a decollare, con l'Italia che si muove in una precisa direzione dopo anni di rincorsa. "Finalmente ci si è accorti che il venture capital è uno strumento di creazione di occupazione e sviluppo economico. Risolto questo fatto culturale, oggi il governo nell'ultima finanziaria ha inserito alcune norme che stanno favorendo in maniera molto importante. Dall'aumento del credito di imposta degli investitori, al credito di imposta per le corporate che comprano le startup, alla possibilità dei fondi pensione di investire somme maggiori verso asset alternativi, come il venture capital. Tutto questo insieme di norme sta facilitando l'afflusso di capitali". Per permettere il definitivo salto in avanti del sistema-paese.