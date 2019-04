Droidcon 2019, l'universo Android a Torino nel segno delle donne

Torino, 4 apr. (askanews) - Creatività, confronto, inclusione. Sono tre delle parole d'ordine del Droidcon 2019, il più grande evento italiano che riunisce gli sviluppatori Android. Parole che non restano slogan, ma si respirano negli ampi spazi delle Officine grandi riparazioni di Torino dove va in scena l'evento, il 4 e 5 aprile, con conferenze, workshop e un hackathon nel weekend. Oltre mille partecipanti dialogano, ascoltano e creano il futuro elaborando le idee che si trasformeranno nelle app che useremo tutti i giorni.

"L'ecosistema Android è un sistema open source", spiega Lucy James di Synesthesia che organizza la versione italiana di Droidcon. "Quindi la comunità Android è molto importante perché gli sviluppatori letteralmente si aiutano l'un l'altro per portare avanti i software. Un evento come questo è davvero importante per mettere insieme persone, idee e per mettere insieme nuove tecnologie".

Molti degli speaker che hanno tenuto conferenze sul palco quest'anno sono donne. Un segnale importante in un mondo ancora a maggioranza maschile.

"Abbiamo lavorato molto duramente per essere sicuri che le conferenze rappresentassero uomini e donne in modo equo e rappresentativo della realtà del settore, siamo molto orgogliosi di avere molte speaker e molte partecipanti", ha concluso James.