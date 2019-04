Nasce Event Now, l'App per diventare organizzatore di eventi

Milano, 4 apr. (askanews) - Organizzare una festa per un compleanno, una laurea o qualunque altra occasione, spesso può richiedere più impegno di quel che si pensi. Grazie alle moderne tecnologie e all'intuizione di due giovani milanesi, però, da oggi tutto potrebbe essere più semplice. Event now, infatti, è la piattaforme multimediale, dedicata sia agli utenti sia ai fornitori, che permette di pianificare e gestire il proprio evento dalla A alla Z.

È stata presentata nel corso di una conferenza stampa al grattacielo Pirelli di Milano giovedì 4 aprile 2019. Come funziona lo spiegano gli ideatori, Matteo Paolucci, amministratore delegato ed Elena Turrini, direttore finanziario.

"Riesce a gestire tutta una parte di market place - dice Paolucci - quindi selezione di location, acquisto di prodotti legati al food and beverage, personale, acquisto di gadget, allestimenti, service, illuminazione e musica fino ad arrivare alle pulizie di fine evento e poi tutta la parte legata ai partecipanti. Quindi riesco a invitarli direttamente dalla piattaforma, ho una check list che monitora lo status di ogni partecipante, ho la possibilità di condividere la spesa con loro, di lasciare un evento aperto o selezionare gli accrediti e poi ho tutta una parte di recensione che mi aiuta nella selezione dei partner".

Il catalogo di proposte messe a disposizione dalla piattaforma è completo, per soddisfare ogni esigenza del potenziale cliente che può scegliere con pochi click come organizzare la festa e quanto spendere.

"Il costo lato utente - precisa Turrini - varia a seconda del servizio che vuole attivare l'utente stesso. Potrà scegliere anche una fascia di costo perché il portale permette di decidere se tra prezzo crescente e prezzo decrescente. Quindi è alla portata di tutti, di chiunque abbia bisogno di festeggiare un momento della propria vita".

La piattaforma multimediale, sviluppata da The Digital Project, è composta da un portale web e da una A pp ed è disponibile per sia per i dispositivi iOS sia per Android.