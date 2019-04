Verso la mobilità sostenibile, prospettive e casi di successo

Milano, 4 apr. (askanews) - La mobilità sostenibile come obiettivo possibile, a patto di scegliere pratiche e strumenti adeguati alla portata della sfida. Di questo si è parlato a Milano in un convegno organizzato dalla società di consulenza PTSCLAS, nel quale sono state elencate prospettive e casi di successo nel settore della sostenibilità dei trasporti e dei carburanti alternativi. Stefano Ciurli, amministratore delegato di PTSCLAS, ha tracciato un quadro dello scenario complessivo, nel quale ha indicato gli elementi sui quali si baserà la competizione.

"La prima - ha detto il manager ad askanews - è un'evoluzione di tipo sociale, i comportamenti e i modi di consumo stanno cambiando, la gente è più vicina a quello che è l'ecosostenibilità, il green. Il secondo elemento invece è l'evoluzione tecnologica, la trasformazione tecnologica, nuovi motori, nuovi carburanti, ecofuel, ma anche intelligenza artificiale, connettività, il 5G e i nuovi metodi di pagamento".

Accanto a queste due componenti, di ambito per così dire più sociologico, se ne aggiungono altre due, legate al mondo della produzione e della regolamentazione. "Il terzo modello - ha aggiunto Ciurli - è un'evoluzione, nel senso della standardizzazione industriale, perché stanno cambiando gli standard e c'è bisogno di uniformità sul mercato, nuovi modelli di business, nuovi processi produttivi e quindi arene competitive che nascono e che muoiono. L'ultimo elemento è invece di tipo regolatorio: i regolamenti e le policy che stanno nascendo ovviamente influenzano lo sviluppo di questo mercato e sono comunitarie, ma anche regionali, locali e anche fiscali. Ed è su questi terreni che si baserà la competizione del futuro".

Nello scenario poi si inseriscono i dati concreti, i fatti e i passi effettivamente compiuti sulla strada di una mobilità realmente sostenibile. Di questo ci ha parlato Lelio Fornabaio, partner e fondatore di PTSCLAS. "Da una parte abbiamo l'industria e le società petrolifere che ovviamente stanno ripensando i loro modelli di business e quindi oggi Kuwait presenterà il primo progetto in Italia di stazione multicarburante. Dall'altra parte invece ci concentreremo su un altro aspetto molto importante, che è quello della mobilità urbana, del trasporto pubblico locale e di come le città devono riguadagnare la loro presenza nell'ambito della mobilità sostenibile convertendo la propria flotta".

In questo senso Milano e Torino stanno in Italia portando avanti progetti rilevanti che possono concretamente dare l'idea di come il panorama si stia effettivamente muovendo, per fortuna anche molto vicino a noi.