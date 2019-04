Costa Azzurra, in primavera nuova tappa del Festival dei Giardini

Cannes, 4 apr. (askanews) - Seconda edizione del Festival dei Giardini della Costa Azzurra, appuntamento da non perdere in svolgimento fino al 28 aprile potendo ammirare straordinari giardini effimeri nei più bei siti del litorale delle Alpi Marittime. Il tema stavolta è onirico, "Sogni di Mediterraneo". Con un messaggio al mondo, come conferma Jean Mus, tra i paesaggisti più importanti del mondo:

"Un messaggio di pace, di viaggio in tutto il Mediterraneo, Italia, Spagna, attraverso elementi che ci portano tutte al sogno".

Madrina della manifestazione Marina Picasso, nipote del celebre pittore Pablo Picasso, appassionata di giardini e natura. Festival come percorso iniziatico in un mondo verde sul mare. Un sogno in cui il giardino, sinonimo di evasione e meraviglia, fa scoprire la natura splendida e l eccezionale storia e il patrimonio della Costa Azzurra. Claire Behar Direttrice generale del Comitato Regionale del Turismo della Costa Azzurra:

"E' veramente magnifico grazie a queste creazioni vivere questo invito ad una nuova scoperta del Mediterraneo, grazie ai giardini di Nizza, Cannes, Grasse, Antibes e Mentone e attraverso il lavoro e la passione nella loro realizzazione. Attraversare questi giardini è un tema che unisce e che dà gioia, permettendo di trasmettere a chi li vive l'amore della Costa Azzurra per il suo patrimonio proprio grazie alle loro belle immagini".

I 5 comuni coinvolti accolgono 3 creazioni paesaggistiche di 200 metri quadrati ognuna, ovvero 15 giardini in concorso. Nel cuore della manifestazione c'è innanzitutto l'ambiente e la sostenibilità. Barbara Lovato di Atout France Italia:

"Il Festival dei Giardini è un momento speciale per visitare la Costa Azzurra in particolare quest'anno abbiamo un messaggio di ecosostenibilità, green, perchè la Costa Azzurra è anche natura, specie protette. Come sull'isola di Sainte Marguerite, di fronte a Cannes dove si possono visitare luoghi naturali protetti in relax e tranquillità. Questa è l'altra Costa Azzurra, è quella che vogliamo far scoprire agli italiani".

Ma come arrivare in Costa Azzurra in maniera sostenibile? Una soluzione dal Nord è Thello, la nuova compagnia ferroviaria targata Trenitalia. E senza cambio a Ventimiglia. Elena Bonaccorsi di Thello:

"Un treno diretto che evita di prendere la macchina, di restare nel traffico, di cercare parcheggio una volta arrivati a destinazione. Un treno costiero con una vista sensazionale sia dalla parte italiana sia dalla parte francese. Le offerte sono convenienti, è possibile fare un Milano-Nizza da 15 euro per persona".

E, a proposito di giardini e di erbe, l'appuntamento da non perdere dopo la visita ai giardini è nel mitico bar del Majestic Le Barriere di Cannes, l'hotel dei divi del cinema dell'omonimo Festival, con le creazioni uniche, e naturali, del maestro barman Emanuele Balestra:

"Siamo partiti con questo concetto botanico ed abbiamo la fortuna che il Majestic è di fianco a Grasse quindi alla capitale mondiale dei profumi e di piante aromatiche".

"Spesso clienti che vengono da Montecarlo vengono da noi per un aperitivo per poi tornare a cenare a Monaco e queste sono belle soddisfazioni, per me e per il mio team".

Tutte le informazioni sul Festival dei Giardini e sulla Costa Azzurra sono disponibili sui siti del turismo francese.