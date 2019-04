Il primo teaser ufficiale di "Joker" con Joaquin Phoenix

Roma, 3 apr. (askanews) - Durante il CinemaCon di Las Vegas, sono state svelate le prime immagini di "Joker" il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista, al fianco di Robert De Niro, che si intravede per qualche secondo nel teaser trailer ufficiale nel ruolo di conduttore di uno show.

"Joker" racconta la genesi dell'iconico villain ed è una storia originale interamente dedicata a uno dei cattivi per eccellenza dei fumetti della Dc comics. Un film che non si inserisce in un universo cinematografico più ampio, ma dovrebbe rimanere un capitolo a se stante per raccontare la storia di Arthur Fleck, un comico fallito che dal mondo della stand up comedy finirà per diventare il nemico pubblico numero uno di Gotham city e di Batman.

Il film della Warner Bros. Pictures uscirà al cinema il prossimo 3 ottobre 2019.