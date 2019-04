Il fascino del gioco da tavolo in scena a Modena Play

Milano, 3 apr. (askanews) - App sul cellulare e videogame non scalfiscono il fascino dei giochi da tavolo. Lo dicono le vendite, col settore che traina il mercato del giocattolo con crescita a doppia cifra (fonte Assogiocattoli) e il successo delle fiere dedicate come "Play-Festival del gioco", il più importante evento italiano dedicato ai giochi da tavolo arrivato all'undicesima edizione in scena a Modena dal 5 al 7 aprile.

Un evento che l'anno scorso ha richiamato oltre 40mila visitatori, presentando più di 5mila giochi in scatola, grazie al supporto di oltre 100 associazioni ludiche.

Quest'anno tante novità, fra cui un'area dedicata ai libri game, e un ospite speciale: lo Spazio. In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna ci saranno molte attività dedicate alla "Corsa allo Spazio", la possibilità di vivere la simulazione di un viaggio spaziale o di esplorare la Luna. Grazie alla collaborazione con l Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), verranno approfonditi vari temi spaziali più disparati, dall esplorazione del cosmo alla "gamification" al servizio della didattica scientifica. E poi incontri, laboratori, attività per adulti e bambini, compresa una selezione di giochi in scatola ambientati nello Spazio.