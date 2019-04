Con gli occhi dello squalo: così caccia il grande predatore

Roma, 3 apr. (askanews) - Così caccia il grande squalo bianco. Per la prima volta sono state installate telecamere con sensori rilevatori di movimento sul dorso di otto di questi enormi predatori (che possono arrivare a essere lunghi anche sei metri e a pesare 2.500 kg) nella acque del Sudafrica. E' impressionante vedere la lunga ed estenuante caccia per assicurarsi la preda, in questo caso un gruppo di foche che in inverno si radunano sulle formazioni rocciose ai bordi dell'acqua.

Nel video realizzato dal biologo marino Oliver Jewell, della Murdoch University, in Australia, a capo del progetto poi pubblicato sulla rivista Biology Letter, condotto con il Monterey Bay Aquarium in California, si vede lo squalo cacciatore, proprio dal suo punto di vista, muoversi agilmente in mezzo a "foreste" di alghe per procurarsi il cibo.

Il branco è stato monitorato per oltre 28 ore, tempo in cui non è stata catturata alcuna preda. Si vede però uno squalo avvicinarsi a un gruppo di foche che fugge per evitare di essere mangiato. In futuro si spera di usare queste apparecchiature per studiare il comportamento degli squali bianchi anche in mare aperto e capire come far fronte al pericolo della loro estinzione che, almeno in Sudafrica, è maggiore rispetto alla minaccia dell'estinzione delle foche.