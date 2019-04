Tendercapital al Salone del Risparmio punta su ecosostenibilità

Milano, 3 apr. (askanews) - Tendercapital, realtà internazionale e indipendente operante nel settore dell'asset management con circa 3 miliardi di euro di masse gestite, ha partecipato alla decima edizione del Salone del Risparmio, incentrata sugli investimenti Esg con un panel all'insegna della sostenibilità grazie agli interventi di Carlo Capasa, presidente e consigliere della Camera Nazionale della Moda Italiana, Livia Firth, co-fondatrice e direttore creativo di Eco-Age, Eva Herzigova, modella internazionale e la gallerista Rossana Orlandi.

Durante l'incontro dedicato alla ecosostenibilità in diversi settori sono stati sottolineati i cambiamenti in corso nel mondo finanziario che deve mostrarsi sempre più sensibile al rispetto dei valori sociali, ecologici ed umani, mettendo in evidenza come la sostenibilità aggiunga valore finanziario in ogni azienda. Moreno Zani, presidente di Tendercapital: "In questi anni si è compreso come investire in attività socialmente responsabili o che si impegnano nell'ambiente alla fine riesce a dare un ritorno importante a livello di investimento. Anche perché oggi il pubblico degli investitori è molto attento a ciò su cui si investe"

Nell'ambito degli investimenti sostenibili Esg Tendercapital propone tre fondi liquidi e otto fondi alternativi, con focus sui temi del mondo vegetale applicato alla quotidianità, ad esempio la produzione di plastica vegetale, e della tecnologia utilizzata nei processi produttivi per ridurre gli sprechi.