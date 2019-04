Poste Italiane punta su consulenza e investimenti responsabili

Milano, 3 apr. (askanews) - Valorizzare il business del risparmio gestito e della consulenza finanziaria nel rispetto di criteri come la sostenibilità, la responsabilità sociale e l'inclusione. Questo uno degli obiettivi del Piano Industriale "Deliver 2022" di Poste Italiane firmato dall'Ad, Matteo Del Fante, e che ha portato il gruppo a partecipare per la prima volta al Salone del Risparmio, incentrato quest'anno proprio sugli investimenti sostenibili e socialmente responsabili. La partecipazione è culminata nell'incontro dal titolo "Una consulenza inclusiva e responsabile: l'energia del cambiamento tra innovazione e tradizione" per sottolineare l'importanza del modello di business storico di Poste Italiane, costituito dagli oltre 12.800 Uffici Postali e 134mila dipendenti, e il futuro rappresentato dall'obiettivo, sempre contenuto nel Piano dell'Ad Del Fante, che punta ad affiancare un consulente ad almeno il 50% dei propri entro il 2022. Andrea Novelli, Responsabile BancoPosta: "Poste Italiane è uno dei più grandi gestori di risparmio del nostro Paese perché gestiamo 514 miliardi di attività finanziarie che ci affidano 35 milioni di clienti. Ci sembra naturale essere qua per confrontarci con i più grandi operatori dell'industria finanziaria, molti dei quali sono nostri partner, per discutere insieme quali sono i temi di interesse dell'industria in questo momento e su quali dobbiamo lavorare tutti insieme per dare un futuro migliore ai nostri clienti e quindi al nostro paese".

Centrale nella strategia di BancoPosta l'innovazione tecnologica e digitale, come ha spiegato Laura Furlan, Poste Italiane - BancoPosta: "Noi intendiamo fornire alcuni servizi direttamente fruibili online come il mondo del risparmio postale e prodotti semplici, ma anche soluzioni di investimento assistite da canali remoti. Invece per i clienti che preferiscono andare in Ufficio Postale e hanno un consulente, il digitale fungerà da supporto per svolgere attività informative o di interazione con i consulenti"

Poste Italiane ha infatti programmato importanti investimenti nelle piattaforme tecnologiche per soddisfare i bisogni finanziari e assicurativi dei propri clienti che possono contare anche su una rete di circa 8mila consulenti, di cui mille mobili. Alberto Castelli, Ad di BancoPosta Fondi Sgr: "Poste è un soggetto affidabile, trasparente e conveniente, non c'è un prodotto meglio degli altri. Abbiamo una gamma prodotti molto diversificata che spazia dai prodotti a capitale garantito come le polizze, i buoni, i libretti e i conti correnti, prodotti che hanno sia una componente garantita che una parte più di mercato come le polizze multi-ramo e infine fondi e unit linked che hanno per definizione una speranza aggiuntiva di rendimento".

Con una storia di oltre 150 anni Poste Italiane è parte integrante del tessuto sociale e produttivo del Paese e rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità e fiducia da parte della clientela.