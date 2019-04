Canti in piazza ad Algeri dopo le dimissioni di Bouteflika

Algeri, 2 apr. (askanews) - Canti, clacson e fuochi d'artificio. Migliaia di persone sono scese in piazza ad Algeri dopo l'annuncio delle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika, arrivate dopo oltre un mese di forte contestazione popolare. Le dimissioni sono state accolte da un coro di clacson, seguiti da canti intonati davanti all'edificio Grande Poste, nel centro della capitale algerina, simbolo delle proteste delle scorse settimane.

Bouteflika, 82 anni, lascia dopo essere stato per 20 anni al potere in Algeria. Le contestazioni erano iniziate lo scorso febbraio, quando aveva annunciato l'intenzione di candidarsi per un quinto mandato. L'11 marzo scorso aveva ritirato la propria candidatura, rinviando anche le elezioni in programma ad aprile, ma i manifestanti hanno continuato a scendere in piazza per chiedere le sue dimissioni e quelle dei suoi più stretti alleati.

In piazza la festa è continuata tutta la notte. "Viva l'Algeria, gloria e immortalità ai nostri martiri", ha urlato una donna. "Dobbiamo andare avnti con il movimento popolare. Vogliamo un periodo di transizione con un governo guidato dal popolo", ha detto un manifestante.