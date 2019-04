Il Brunei introduce la pena di morte per lapidazione per i gay

Tragedia Erasmus Spagna, Boschi: "Governo italiano faccia sentire la sua voce"

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2019 Tragedia Erasmus Spagna Boschi Governo italiano faccia sentire la sua voce La conferenza stampa del Partito democratico con Matteo Renzi, Ettore Rosato, Maria Elena Boschi per chiedere giustizia per le famiglie delle sette ragazze Erasmus che persero la vita nell'incidente di Freginals 3 anni fa in Catalogna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev