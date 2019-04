Il video dei soldati UK che usano foto di Corbyn come bersaglio

Roma, 3 apr. (askanews) - Ecco il video diventato virale su Internet dei quattro soldati britannici in Afghanistan che usano una foto del leader laburista Jeremy Corbyn come bersaglio per allenarsi a sparare. Il ministero della Difesa ha aperto una inchiesta e ha definito l'incidente "totalmente inaccettabile". I soldati sorridono, e un sottopancia in stile Snapchat sotto di loro dice "Happy with that", come dire "così mi piace". Il filmato finisce con il poster della faccia di Corbyn crivellata di proiettili.

Secondo la stampa britannica, le immagini mostrano quattro paracadutisti con berretti marroni in Afghanistan, a Kabul (precisamente del terzo battaglione paracadutisti). Il video era stato condiviso su Twitter - e poi rimosso - dagli account di alcuni militari ed ex militari. Una fonte della Difesa ha detto al quotidiano Sun che "la questione è stata presa maledettamente sul serio" ed ha "causato grosso imbarazzo. L'esercito arriverà fino in fondo".